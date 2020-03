Prefeito e produtores discutem saídas para setor de flores com lideranças do Estado

O objetivo da conferência foi encontrar alternativas viáveis para reativar o setor e evitar demissões e eventual quebra de empresas da cidade

O prefeito Fernando Fiori de Godoy e representantes do setor produtivo de Holambra se reuniram por videoconferência na última sexta-feira, 20 de março, com o deputado federal Arnaldo Jardim e com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Na pauta, a crise comercial do mercado de flores gerada pela pandemia do novo Coronavírus.

O objetivo da conferência, que contou ainda com a presença do secretário executivo para Abastecimento da Prefeitura de São Paulo, Carlos Fernandes, do professor Marcos Fava Neves e de Alberto Amorim, foi encontrar alternativas viáveis para reativar o setor e evitar demissões e eventual quebra de empresas da cidade.

O setor de flores vem enfrentando grande queda nas vendas devido a cancelamentos de festas e eventos, fechamentos de comércios e trânsito dos produtos e contabiliza que, inicialmente, sofreu perdas de aproximadamente 70%. Se nenhuma ação for tomada urgentemente, o setor acredita que enfrentará perdas de até 100%, impactando negativamente e até inviabilizando a produção.

“O momento é de prioridade absoluta às ameaças à saúde pública, mas precisamos tratar desta crise a partir de todos os seus pontos de impacto”, explica Dr. Fernando. “O setor florista emprega muitas pessoas em nossa cidade. A economia é muito importante também para a garantia do bem-estar das famílias nessa hora de crise”.

Durante a reunião foram ouvidos relatos dos produtores e sugestões de Fava Neves referentes a medidas de comercialização em supermercados e hipermercados. Carlos Fernandes sugeriu medidas de comercialização em feiras livres e liberação de trânsito de caminhões para este tipo de produto.

O deputado Arnaldo Jardim, por sua vez, se comprometeu, diante do grave quadro que atingiu o setor de flores e plantas ornamentais, a buscar com o auxílio dos participantes da reunião soluções junto à Prefeitura de São Paulo e aos governos estadual e federal medidas para mitigar os prejuízos ao setor.