Prefeito e secretários visitam obras do 1º resort 6 estrelas do Brasil para público 50+

O prefeito Paulo de Oliveira e Silva visitou, na última semana, as obras do Classic Resorts. Acompanharam o prefeito durante a visita, os secretários Massao Hito (Governo), Maria Helena Scudeler de Barros (Relações Institucionais), Oberdan Quaglio (Agricultura e Meio Ambiente), Luiz Dalbo (Secretário de Cultura e Turismo) e Mauro Nunes (Suprimentos e Qualidade).

Localizado em Mogi Mirim, no Km 2,5 da rodovia de acesso a Conchal, o megaempreendimento será o primeiro resort 6 estrelas do Brasil, voltado ao público maior de 50 anos. São 120 mil metros quadrados de área total com construções de arquitetura clássica e colonial.

Paulo Silva e os secretários foram recebidos pelo proprietário do empreendimento, Dinho Abud, que apresentou a todos as dependências e estrutura do local. Ao todo serão 144 apartamentos térreos com varandas, home office e jardins internos nos banheiros.

Com inúmeras atividades, o empreendimento terá, entre outras coisas, cinema, restaurantes temáticos, haras, salão de jogos e de festas, campo de minigolfe, piscinas aquecidas, hidroterapia, quadras poliesportivas, sauna, hidroginástica e heliponto. A expectativa é de receber público de todas as regiões do país a partir do início das atividades, atraindo um novo público para o turismo em Mogi Mirim.

Também faz parte do projeto Classic Resorts, a implantação de um Spa Holístico e um residencial com hotelaria.

A preservação do meio ambiente é ponto importante para o projeto. São 2.000 árvores de grande porte plantadas em todo o complexo, 12.000 pés de sansão do campo e 1.500 mudas de nativas e frutíferas.

Segundo Abud, com a totalização das obras poderão ser gerados de 900 a 1.000 empregos diretos. A inauguração está prevista para o próximo ano.