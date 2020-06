Prefeito e vice-prefeito anunciam aos vereadores a assinatura do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento – Pedreira

Durante reunião realizada no Gabinete do Paço Municipal, na quinta-feira, 4 de junho, o prefeito Hamilton Bernardes Junior e o vice-prefeito Fábio Polidoro anunciaram, aos vereadores Mário Wilson Fratta (Nino Fratta), Antonio Ganzarolli Filho, Antonio Fermino, Márcia Regina Lima Galvão, Marcelo Duó e Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, a assinatura com a Caixa do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento, no valor de R$ 9.500.000,00.

Segundo informou o prefeito Hamilton Bernardes o valor do financiamento será pago pela Administração Municipal durante 10 anos, sendo a primeira amortização somente em junho de 2022. “A Prefeitura de Pedreira conseguiu o financiamento em razão de suas contas estarem em dia, há vários anos isso não ocorria, pois, para que a população tenha idéia no ano de 2015, a Administração registrou um déficit de R$ 15 milhões, quando assumimos em 2017, iniciamos um trabalho de recuperação e desde então a Prefeitura vem registrando superávit em suas contas. Serão realizadas muitas obras importantes para a população com este financiamento, tudo contando com a aprovação e fiscalização da Caixa”, enfatizou durante a reunião o prefeito Hamilton Bernardes.

Fábio Poliodoro, vice-prefeito de Pedreira, destacou que os mais de R$ 9 milhões serão liberados durante três anos. “Em 2020, teremos R$ 2.375.000,00 para iniciarmos algumas obras, em 2021, serão R$ 4.750.000,00 e em 2022, mais R$ 2.375.000,00. Independentemente de quem esteja comandando a Administração Municipal os valores para investimentos já estão garantidos”, concluiu Polidoro.

O prefeito Hamilton destacou ainda o importante apoio da Câmara Municipal que aprovou o projeto de financiamento e também é responsável pelas benfeitorias que serão realizadas em prol da população. “Estamos felizes com tudo que a Administração Municipal vem fazendo, é visível as mudanças que vêem ocorrendo na cidade, no passado poucas obras foram efetuadas e o prefeito Hamilton, vice Fábio e toda sua equipe estão atuando em todas as áreas, oferecendo serviços de qualidade a população, aqueles que não reconhecem isso não gostam do Município”, ressaltou na ocasião o vereador Marcelo Duó.

Para o vereador Dr. Jayro Gouvêia Goulart Filho, o Poder Legislativo e o Executivo devem caminhar juntos sempre com o objetivo de beneficiar a população. “Com o FINISA serão realizadas muitas obras nas áreas de infraestrutura, educação e saúde, quem mais ganha com isso é o pedreirense, que será o grande beneficiado, os vereadores aqui presentes estarão acompanhando de perto todas estas obras. Parabéns Hamilton e Fábio pela excelente Administração Municipal”, concluiu o vereador Dr. Jayro Goulart Filho.

Entre os projetos e ações que serão desenvolvidos com o FINISA, destaque para: Construção do NAECAP – Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira; Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de diversas ruas; Infraestrutura nos Loteamentos Sítios Recreio Vale do Sol Nascente e Entre Montes; Infraestrutura na Estrada Municipal Santo Lazarini; Infraestrutura Estrada Municipal Boa Vista; Infraestrutura em calçamentos e acessibilidade; Infraestrutura Estrada Municipal Maria Baroni Cartarozzi; Pavimentação e Infraestrutura Vale Verde II; Jardim Panorama; Jardim Santa Edwiges; Altos de Santa Clara; Manutenção da Divisão de Obras e Conservação de Vias Urbanas e Rurais; Manutenção da Divisão de Assistência Médica; Construção do Centro de Zoonoses (Canil e Gatil) e Reforma do Teatro Municipal.