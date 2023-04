Prefeito entrega quatro novos veículos para secretarias

O prefeito Toninho Bellini entregou nesta quarta-feira, 5, quatro novos veículos do modelo pick-uo Renault Oroch Pro para diferentes secretarias e departamentos da Prefeitura. As caminhonetes são cabine dupla com capacidade para cinco lugares foram adquiridas ao custo total de R$ 529 mil utilizando recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.

Os veículos serão destinados para a SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente), para a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos e para o Departamento de Trânsito/Secretaria de Defesa Social. “Esse modelo de veículo supre a necessidade desses departamentos tanto para transporte de servidores, viagens e também para eventuais transportes de equipamentos”, destacou o prefeito.

Os últimos trâmites de documentação estão sendo finalizados e todos poderão ser utilizados pelas equipes em breve.