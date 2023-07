Prefeito Fábio Polidoro esteve reunido com o Secretário Estadual de Saúde

Na segunda-feira, 17 de julho, o Prefeito Fábio Polidoro, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, a Diretora do Hospital Municipal Maria Gabriela Cavichia Toneloto, o Presidente da FUNBEPE Sérgio de Santi e o Secretário Municipal de Divulgação e Turismo Alessandro de Godoy (Mole), foram recebidos pelo Secretário de Saúde do Estado Eleuses Paiva e sua Equipe, Wilson Lima e Glauco Cyriaco.

A reunião teve como propósito a busca de recursos e oportunidades para o aprimoramento da saúde pública de Pedreira e Região. “Agradeço ao Secretário Eleuses Paiva e sua equipe pela recepção. Seu apoio é fundamental para buscarmos recursos e melhorarmos qualidade de assistência da população pedreirense”, destacou o Prefeito Fábio Polidoro.