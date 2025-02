Prefeito Fábio Polidoro participa de encontros em Brasília e assina convênios para Pedreira e Circuito das Águas Paulista

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, esteve entre os dias 11 e 13 de fevereiro, em Brasília, participando do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo Governo Federal e coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Durante reunião agendada pelo Deputado Federal Baleia Rossi, o Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro e demais prefeitos de cidades da região, representando o CISBRA – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas, apresentou ao Ministro das Cidades, Jader Fontanelle Barbalho Filho, além de Leonardo Carneiro Monteiro Picciani, Secretário Nacional de Saneamento Ambiental e Denis Eduardo Andia, Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, projeto para implantação das Coletas Seletivas Múltiplas que serão instaladas nos municípios do Circuito das Águas Paulista. “O CISBRA foi contemplado no Programa Novo PAC e será beneficiado através de convênio no valor de R$ 46 milhões. O projeto é de sua importância para os municípios consorciados ao CISBRA, pois estaremos solucionando o manejo e gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos da região do Circuito das Águas. Nesse processo estarão envolvidas cadeias produtivas em economia circular, que contribuem para geração de emprego de forma sustentável, garantia de melhores condições de vida à população e enfrentamento às mudanças climáticas”, destacou na ocasião o Prefeito de Pedreira e Presidente do CISBRA, Fábio Polidoro.

Durante sua estadia em Brasília, o Prefeito Fábio Polidoro, também viabilizou o início da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, em terreno localizado entre o Jardim Marajoara e os Distritos Industriais.