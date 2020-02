OR – Prefeito Hamilton Bernardes anuncia início da pavimentação asfáltica das Ruas Eugênio Polizel e Izaldina Narducci

Durante reunião realizada no Gabinete do Paço Municipal entre o prefeito Hamilton Bernardes Junior, vice-prefeito Fábio Polidoro, vereador Antonio Ganzarolli Filho, presidente da Câmara Cristiano Alex Elias (Turco) e os moradores do Jardim Panorama, no final da tarde desta quarta-feira, 29 de janeiro, foi anunciado oficialmente o início das obras de pavimentação asfáltica das Ruas Eugênio Polizel e Izaldina Narducci.

A Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas realizou a implantação das galerias de Águas Pluviais e a empresa vencedora do processo licitatório está construindo as guias e sarjetas.

“No total serão implantados 1.104,69 metros lineares de guias e sarjetas extrusadas e 4.587 metros quadrados de Pavimentação Asfáltica”, informou o prefeito Hamilton Bernardes.

O deputado federal Carlos Sampaio, através de emenda parlamentar, foi o responsável pela verba de R$ 270. 476,19 e a Prefeitura de Pedreira irá investir como contrapartida R$ 173.388,74.

“Nosso muito obrigado ao deputado Carlos Sampaio pelos recursos, a pavimentação asfáltica irá melhorar a qualidade de vida dos moradores”, enfatizou o prefeito Hamilton aos presentes na reunião.

As obras foram iniciadas com a instalação de tubulações para drenagem de águas pluviais, implantação de guias e sarjetas, na sequência será realizada a preparação do solo, da base, imprimação com a pintura impermeabilizante betuminosa e posteriormente a pavimentação asfáltica, construção de calçadas e por fim, a sinalização viária com a pintura de solo nas cores branca e amarelo e a instalação de placas de sinalização vertical.