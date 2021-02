Prefeito Hamilton Bernardes Junior é vice-presidente do Consórcio Intermunicipal PCJ

O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior, é o novo vice-presidente de Política de Recursos Hídrico do Consórcio PCJ para o biênio 2021-2023. A eleição e posse foram realizadas de forma virtual na quinta-feira, dia 18 de fevereiro. A nova diretoria da entidade será presidida pelo prefeito de Limeira, Mário Botion.

O prefeito Hamilton ressaltou a participação de Pedreira no Consórcio Intermunicipal e afirma que seus principais objetivos na diretoria da associação é auxiliar os municípios membros nos projetos de impacto regional. “O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí tem como objetivo a recuperação de mananciais e promover a conscientização sobre os recursos hídricos da região. É formado por 41 municípios, entre eles Pedreira, e 25 empresas”, enfatizou o prefeito Hamilton Bernardes.

Além de eleição de presidente e conselho diretor, a pauta da reunião do PCJ também incluiu a apresentação da minuta do plano de atuação da entidade para 2021 e 2022, o relatório de atividades e balanço financeiro do ano passado.