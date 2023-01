Prefeito inaugura reforma e reabre Base de Segurança do Fantinato

O prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou na manhã desta sexta-feira, dia 6 de janeiro, a Base Comunitária de Segurança do Jardim Fantinato, prédio que recebeu no ano passado o nome do inspetor da Guarda Civil Municipal (GCM) Paulo Eduardo Archangelo, morto em 2020 vítima da Covid-19. Inicialmente, dois agentes de segurança atuarão no local.

Compareceram ao evento o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o presidente da Câmara Municipal, Jéferson Luís, secretários municipais e vereadores. Também esteve presente a esposa do homenageado, Paula Vanderléia Marques Archangelo, familiares e moradores da região.

Rodrigo destacou em seu discurso que o prédio estava abandonado há mais de oito anos e que a estrutura do local foi construída e revitalizada para promover mais segurança e proximidade da GCM com a comunidade local. “Foram gastos, na época, cerca de R$ 150 mil. Uma obra que, depois, ficou abandonada. Tem gente que não gosta de concluir as obras dos outros. Nós pensamos diferente. Respeitamos o recurso público”, disse. “Conseguimos, sem gastar um real da Prefeitura, inaugurar essa obra importante para a cidade, que contribuirá ainda mais no trabalho árduo da corporação, que atua 24 horas por dia”.

O prefeito lembrou ainda o GCM Paulo Eduardo Archangelo, homenageado por Lei de iniciativa do vereador e guarda civil municipal Adriano Luciano Rodrigues. “Agradeço os familiares por todo legado que ele deixou para Mogi Guaçu. O inspetor Paulo Eduardo Archangelo sempre será lembrado pelos relevantes serviços prestados à nossa população”, concluiu.

A esposa do homenageado enfatizou que o marido foi um guerreiro e que sempre trabalhou e vestiu a camisa da GCM. “Ele foi um excelente pai, um marido maravilhoso e que dedicou 36 anos de sua vida trabalhando com muito empenho pela nossa cidade. Portanto, eu só tenho a agradecer por tudo que ele foi e por essa homenagem”, disse.

Primeiro a falar, o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes, ressaltou que a base tem como finalidade promover a segurança e a convivência pacífica na localidade. “Nossa meta é reduzir os índices de violência e criminalidade e melhorar a integração das instituições de segurança pública com a comunidade local”.