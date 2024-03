Prefeito participa do colóquio ‘Fé, Ciência e Paz: desafios contemporâneos’, na PUC-Campinas

Crédito Foto: Fernanda Sunega

Evento contou com a presença do cardeal José Tolentino Calaça de Mendonça, considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea

O prefeito Dário Saadi participou da abertura do colóquio “Fé, Ciência e Paz: desafios contemporâneos” na PUC-Campinas, nesta quinta-feira, 7 de março, no auditório Dom Gilberto, no Campus 1 da universidade. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 10 anos do núcleo de Fé e Cultura da PUC-Campinas.

O encontro contou com a participação do cardeal José Tolentino Calaça de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação na Cúria Romana; do reitor da PUC-Campinas, Germano Rigacci Júnior, e do Arcebispo Metropolitano de Campinas e Grão-Chanceler da PUC-Campinas, Dom João Inácio Müller.

Dário Saadi agradeceu a PUC-Campinas como prefeito e como ex-aluno do curso de medicina, pela parceria que a cidade tem com a universidade, em várias áreas.

“Cheguei em Campinas quando tinha por volta de 18 anos para cursar medicina na PUC-Campinas e saí médico, por isso é uma honra muito grande estar aqui hoje. Mas, mais do que minha formação profissional, saí da PUC-Campinas com uma visão mais humana, mais preparada e com a visão social que a PUC sempre teve e que é a marca registrada desta universidade. Vale lembrar que o Hospital da PUC-Campinas é o principal parceiro da cidade no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Como prefeito venho dar meu testemunho da importância da universidade na história da cidade”, disse o prefeito. De acordo com Dário, nestes 82 anos de existência, a PUC foi um grande indutor do desenvolvimento que Campinas teve.

Dário disse, ainda, sobre o tema do colóquio, que ciência e fé caminham juntas. “Não há nenhuma contradição entre fé e ciência”, afirmou.

Cardeal

Considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea, o cardeal José Tolentino de Mendonça é teólogo e professor universitário, reconhecido como um eminente intelectual católico. Sua obra inclui peças de teatro, poesias e ensaios. O cardeal também é responsável pelo evento anual de encontro com o Papa Francisco, no Vaticano, que reúne 200 personalidades da área cultural de todo o mundo.