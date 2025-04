PREFEITO PAULO SILVA AUTORIZA INÍCIO DA OBRA DA NOVA EMEB ‘HELENA DOS SANTOS ALVES’

O prefeito Paulo Silva assinou na manhã desta segunda-feira (14), a ordem de serviço que autoriza a empresa AZ&HE Plan Engenharia, vencedora do processo de licitação, a iniciar a construção da nova Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Profa. Helena dos Santos Alves”, na Zona Sul. O prédio será construído à rua Anita e Giuseppe Garibaldi, num terreno de pouco mais de 4,6 mil metros quadrados, que já está sendo preparado para receber a obra com serviços de terraplenagem. O investimento será de pouco mais de R$ 5 milhões, com recursos do Governo Estadual.

A assinatura aconteceu em um ato realizado na atual sede da escola e reuniu, além do prefeito, o deputado estadual Barros Munhoz, que intermediou o convênio com o Estado; a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros; os secretários de Educação, Josélia Fuidio; de Obras e Habitação Popular, Paulo Roberto Tristão; de Mobilidade Urbana, Paulo Tarso de Souza; e de Agricultura, Valdir Biazotto.

Também marcaram presença os vereadores Cristiano Gaioto, Marcos Cegatti, Cinoê Duzo, Everton Bombarda, João Victor Gasparini, Manoel Palomino, Mara Choquetta, Márcio Coran e Wilians Mendes de Oliveira, além dos engenheiros da AZ&HE Plan, Ederson de Paula e Karime Santos, servidores, pais e alunos da escola.

Em 1.500 metros quadrados de área construída, a nova escola “Profa. Helena dos Santos Alves” terá oito salas e aula, dois laboratórios, áreas administrativas, pátios e uma quadra poliesportiva coberta. Ao recepcionar o público e as autoridades presentes, a diretora Maria Luiza Sbeghen lembrou da árdua luta para essa conquista e que os alunos terão mais conforto com o novo prédio. “Hoje a palavra é gratidão”, frisou.

A secretária de Educação destacou que, com o novo prédio, a escola poderá abrigar mais alunos. Hoje, ela atende 367 estudantes de ensino fundamental. “A nova escola vai marcar a história do bairro”, disse Josélia. Maria Helena Scudeler de Barros citou a necessidade dos pais, enquanto o prefeito Paulo Silva reforçou que os alunos merecem uma escola nova e mais ampla.

Por fim, Barros Munhoz salientou que a assinatura da ordem de serviço era ‘um momento importante para a cidade de Mogi Mirim e para os alunos’. O contrato da Prefeitura com a AZ&HE Plan Engenharia tem duração de 12 meses.