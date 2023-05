PREFEITO PAULO SILVA FAZ VISITA À NOVA UNIDADE DA ELETROSILVA

No final de agosto do ano passado, em ato realizado no Salão Vermelho da Estação Educação, o prefeito Paulo Silva anunciou a transferência da unidade da empresa EletroSilva de Mogi Guaçu para Mogi Mirim. Na ocasião, ele fez o anúncio ao lado dos empresários Daniel Assunção da Silva e Jorge Luiz da Silva. A EletroSilva atua há quase 40 anos no ramo de motores, automação e usinagem industrial.

Nesta terça-feira (9), Paulo Silva foi visitar as novas instalações da empresa. Acompanhado do secretário de Governo Massao Hito e do gerente da pasta Júlio Blander, o prefeito foi recebido por Daniel e Jorge Luiz, que mostraram o parque fabril e todo trabalho que a EletroSilva faz. O prefeito gostou do que viu e destacou a confiança que os empresários depositaram no Município para que pudessem proporcionar o crescimento da empresa.

A nova unidade da EletroSilva está instalada à rua Beatriz de Freitas Puggina, 181, no Loteamento Industrial Martin Park, em uma área construída de 1.500 m², em um terreno de quase 3 mil m². Além do valor da aquisição do imóvel, a empresa investiu em infraestrutura, máquinas e tecnologia para adequação ao segmento. As novas instalações entraram em operação em fevereiro deste ano.

A EletroSilva conta atualmente com um quadro de 58 colaboradores e projeta para breve a abertura de pelo menos mais seis vagas de trabalho. A nova unidade está com 90% de sua capacidade de ocupação, já que há equipamentos que ainda precisam ser instalados para completar a infraestutura. Nesse contexto, está o setor de usinagem, que está em obras. Essa segmentação do serviço ainda opera em Mogi Guaçu.