Prefeito Paulo Silva recebe doação de alimentos do Clube Mogiano e da OAB

1,5 toneladas de alimentos, mais 15 cestas básicas e cerca de 450 itens de limpeza e higiene. Esta foi a quantidade de mantimentos e produtos recebidos pelo Prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva na última sexta-feira (7), no Clube Mogiano. O Prefeito estava acompanhado do secretário de Agricultura e de Meio Ambiente, Oberdan Quaglio, para o recebimento da doação.

A doação foi entregue pelo presidente do Clube Mogiano, Antônio Fernando Zeni Junior auxiliado pelo gerente-geral Marcelo Paganini, o diretor de Esportes Maurício Tavares e o assistente técnico professor José Márcio Rottoli, responsável pela ação que resultou na corrente de solidariedade.

Para efetuar a arrecadação, o professor obteve o apoio de mais 33 professores do clube para a realização de “leilão” das aulas, nas mais diversas modalidades esportivas. Ao participar da aula, o “pagamento do leilão” foi revertido em mantimentos. A iniciativa atenderá às famílias em situação de vulnerabilidade social neste período de pandemia. Comerciantes, industriários e prestadores de serviços do setor de estética apoiaram a iniciativa do clube.

“É uma atitude que serve de exemplo, que serve de modelo. A arrecadação é imensa”, destacou o Prefeito Paulo Silva na ocasião, ao também fazer referência às 2.400 cestas básicas distribuídas pela Administração Municipal no decorrer de abril às famílias cadastradas no CadÚnico, da Assistência Social.

OAB

Neste mesmo dia, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seção de Mogi Mirim, também doou 132 kg de mantimentos ao Banco de Alimentos. Também foram doados pacotes de roupas e brinquedos para o Fundo Social.

A partir de uma triagem realizada pela equipe técnica do Banco de Alimentos, os alimentos serão distribuídos às famílias carentes. “Somos gratos aos advogados e advogadas de nosso município e a todos que participaram desta importante campanha”, comentou o prefeito.