Prefeito pede reunião com o Estado para discutir ampliação das vagas de hemodiálise

Crédito Foto: Divulgação

Para atender a demanda da região há necessidade de ampliação das vagas com credenciamento de novos serviços

Hemodiálise é um serviço de alta complexidade, por isso deve ser ofertada pelo Estado

A Prefeitura de Campinas pediu nesta quinta-feira, 30 de novembro, uma reunião com a secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para discutir a ampliação de vagas para a hemodiálise na cidade.

O procedimento é considerado de alta complexidade e por isso é de responsabilidade do Estado ofertar o tratamento. No entanto, a cidade disponibiliza 253 vagas no SUS municipal por meio de convênios com o Hospital da PUC e a Beneficência Portuguesa. Esses espaços estão 100% ocupados. Campinas é uma referência em Saúde e, por isso, recebe muitos pacientes de outros municípios.

“Há várias semanas estou a acompanhando a situação de sobrecarga na hemodiálise em Campinas e região. O município ampliou ao máximo as vagas para atender os pacientes daqui e de outras cidades. Esperamos contar com a compreensão do Estado para resolver essa situação o mais rápido possível. A demanda pela hemodiálise aumentou bastante depois da pandemia”, disse o prefeito Dário Saadi.

A média mensal de solicitações de janeiro a outubro deste ano foi de 28,5. Antes da pandemia, o índice era de 15,6.

Para não desassistir os pacientes, a alternativa é internar as pessoas para que recebam o tratamento nos hospitais. Neste momento, 18 pessoas estão internadas em leitos municipais para realizar o procedimento, sendo 11 pacientes de Campinas e sete de outras cidades.