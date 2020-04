Prefeito se reúne com Associação Comercial de Itapira

O Prefeito José Natalino Paganini reuniu-se na manhã desta terça-feira, 31, com o Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itapira, Célio Altafini, com o gerente da ACEI, Rafael Pedroso, e com o advogado da Associação, Gabriel Silva, para conversar sobre as solicitações feitas através de ofício protocolado na tarde de ontem.

De acordo com o Prefeito, todas as solicitações serão discutidas em conjunto entre a Prefeitura e a ACEI. “Um dos pedidos, que é a suspensão do corte de água, já está atendido pelo SAAE. As demais discutiremos em conjunto e o Célio, como presidente, representa todos os comerciantes associados”, afirmou Paganini.