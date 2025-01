Prefeito Toninho Bellini recebe deputado estadual Rafa Zimbaldi e pleiteia verbas para saúde

Na manhã desta quarta-feira, 29, o prefeito Toninho Bellini recebeu em seu gabinete o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que cumpria agenda na região. Acompanhado de seu assessor e coordenador regional, Lairson Pozzani, o parlamentar foi recebido também pelo vice-prefeito Mário da Fonseca, pelo secretário de Meio Ambiente Cristiano Florence e pelo vereador André Siqueira. O encontro teve como principal pauta a discussão de demandas relacionadas à Secretaria Municipal de Saúde, com destaque para a solicitação de emendas parlamentares destinadas ao custeio do Hospital Municipal.

Durante a reunião, o prefeito apresentou um panorama geral do município, destacando os desafios enfrentados na área da saúde e a necessidade de investimentos para melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos à população. “Essa visita é muito importante para nós. Conversamos bastante sobre a saúde e o deputado se comprometeu a trazer emendas parlamentares para o custeio do nosso hospital. Nossa demanda na saúde é muito grande, e com esse apoio conseguiremos investir ainda mais nessa área”, afirmou Bellini.

O deputado Rafa Zimbaldi elogiou as iniciativas já implementadas pela administração municipal e reafirmou seu compromisso em destinar recursos para o desenvolvimento do município. “Agradeço o carinho e a recepção. Fiquei muito feliz em ver o trabalho que estão desenvolvendo aqui, como, por exemplo, o Centro de Hemodiálise, construído pela Prefeitura. Iremos destinar recursos para que Itapira continue crescendo e se desenvolvendo”, declarou Zimbaldi.