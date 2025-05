Prefeito Toninho Bellini visita Secretaria Estadual de Saúde e convênio para hemodiálise avança

O prefeito de Itapira, Toninho Bellini, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Dra. Maria Sueli Rocha Longhi, esteve na capital paulista no último dia 16 para uma importante reunião com o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Eleuses Paiva. O encontro contou também com a presença do coordenador da Tabela SUS Paulista, Sr. Alberto Tomasi, e da assessora técnica da coordenação da Saúde, Débora Teixeira do Amaral.

Durante a reunião, o prefeito apresentou um material institucional destacando o funcionamento do Centro de Hemodiálise de Itapira, ressaltando os avanços e a qualidade do atendimento oferecido. “Foi uma oportunidade muito importante para mostrarmos um pouquinho o nosso espaço da hemodiálise e também falar sobre a qualidade da saúde de nossa cidade”, comentou Bellini.

Recentemente, foi firmado um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, que garante o custeio temporário do Centro de Hemodiálise até abril de 2026. O acordo prevê o repasse de R$ 1.879.565,31, dividido em 12 parcelas, que serão utilizados na compra de materiais de consumo e na prestação de serviços na Unidade de Terapia Renal Substitutiva. Atualmente, o centro atende mais de 40 pacientes.

A Dra. Maria Sueli reforçou a relevância do investimento estadual: “O nosso centro é de primeiro mundo, como disse o nosso prefeito. Temos capacidade para oferecer esse tratamento para pessoas de outras cidades, e colocamos a nossa hemodiálise à disposição do governo para tornar-se um serviço referencial na região”, destacou.

Visita da DRS e novas perspectivas para a hemodiálise

Como desdobramento da reunião em São Paulo, a diretora da DRS (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista, Dra. Patricia Maria Magalhães Teixeira Nogueira Mollo, já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e realizará uma visita técnica ao centro. A agenda inclui reunião para avaliar a possibilidade de expansão do atendimento para pacientes da região de Campinas, fortalecendo ainda mais a proposta de regionalização do serviço.

Paralelamente, segue em tramitação junto ao Ministério da Saúde o pedido de habilitação e custeio permanente do Centro de Hemodiálise de Itapira. Com a aprovação federal, o município poderá ampliar o número de vagas e consolidar-se como referência regional no tratamento nefrológico.