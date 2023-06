Prefeitos discutem ingresso na RMC

Uma representação mais forte, com maior apoio do Estado, além de uma ampliação no estreitamento de laços entre os municípios, foram alguns dos benefícios citados por Reis na reunião que discutiu as questões de saúde, habitação popular, saneamento, educação e assistência social de cada umas das cidades.

Com isso, muitas questões foram levantadas e esclarecidas quanto a possível entrada na RMC, lembrando que hoje em dia, nenhuma dessas cidades faz parte de alguma região, sendo todas independentes.

Proveitosa, a reunião foi finalizada com o consenso de que cada um dos prefeitos discutirá com sua equipe de trabalho, a entrada ou não na RMC. Um prazo de duas semanas foi firmado entre os presentes para a decisão final, sendo que a recusa ou a aceitação de cada um dos municípios não interfere na escolha do outro.

Por fim, os prefeitos Paulo Silva, Gustavo Reis e Rodrigo Falsetti aproveitaram o momento para assinar juntos uma solicitação ao Governo do Estado de São Paulo de implantação da terceira faixa da SP-340.

Além dos prefeitos Paulo Silva, Rodrigo Falsetti e Gustavo Reis, a reunião contou com as presenças do vice-prefeito e do secretário de Habitação, Indústria e Comércio de Mogi Guaçu, Marcos Tuckumantel e Guilherme de Sousa Campos, respectivamente, da diretora do Hospital Municipal de Itapira, Dra. Maria Sueli Rocha, representando o prefeito de Itapira, Antônio Hélio Nicolai, secretários municipais de Mogi Mirim e representantes do Saae.