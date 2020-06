Prefeitos e secretários da Saúde debatem sobre melhora da estrutura e financiamento dos leitos de UTI para a região – Amparo

Os prefeitos das cidades de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra defenderam melhorias que estão sendo realizadas na Santa Casa Anna Cintra, Hospital-referência para as cidades do Circuito das Águas Paulista.

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob, o prefeito Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, de Monte Alegre do Sul, e o prefeito Sidney Antônio Ferraresso, de Serra Negra, e seus secretários da Saúde estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira, 03, para alinhar uma estruturação de financiamento em conjunto de UTI que atenda a região.

“As cidades do Circuito das Águas somam mais de 130 mil habitantes. Isso sem contar com o público flutuante que visita a região durante o ano. É preciso criar ferramentas e unir forças para o financiamento dos leitos de UTI e ampliar a estruturação da Saúde destas cidades. É uma preocupação do prefeito Jacob, nossa como gestor da Saúde”, ressaltou o secretário Vinicius Tonon.

A reunião teve por objetivo debater ações e analisar a mudança de cenário, devido ao aumento de casos e utilização da UTI na Santa Casa Anna Cintra, Hospital-referência para essas cidades.

Participaram da reunião os prefeitos de Monte Alegre do Sul, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, que recepcionou os trabalhos, os prefeitos Luiz Oscar Vitale Jacob e Sidney Antônio Ferraresso e os gestores da Saúde de Monte Alegre do Sul, Edilaine Tais de Oliveira Lima Conti, Vinicius Grana Tonon, de Amparo, Amaria Geciani de Godoi, representando o prefeito de Águas de Lindoia Gilberto Abdou Helou, e Teresa Cristina César Fernandes, de Serra Negra.