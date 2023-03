Prefeitura abre concurso público para integrantes de 2ª classe da Guarda Civil Municipal

Nesta segunda-feira, 6 de março, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou as inscrições do Concurso Público 02/2023 da Guarda Civil Municipal (GCM). O processo seletivo é para homens e mulheres e irá disponibilizar 10 vagas para integrantes da 2ª classe da Corporação. A função tem salário inicial de R$ 1.345,32 + benefícios e carga horária de 44/horas semanais. A inscrição é feita exclusivamente online e pode ser realizada até às 23h59 do dia 2 de abril de 2023. O valor da inscrição é de R$ 10,50.

O edital completo encontra-se no Diário Oficial do Município por meio do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzM1Njgz, entre as páginas de 4 a 41. E para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o site www.iuds.org.br, clicar na aba ‘Inscrições Abertas’ na área destinada ao concurso público e preencher todos os campos do formulário de inscrição e, no final, clicar em ‘Cadastrar’. Na sequência, ir para ‘Status da Inscrição’ e imprimir o boleto bancário para pagamento em qualquer agência bancária.

A prova objetiva está marcada para o dia 7 de maio, um domingo. E as informações contendo o local e horário para realização do exame serão publicados no dia 28 de abril, no Diário Oficial do Município, pelo link www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html, no site www.iuds.org.br e afixadas no quadro de avisos do Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Prefeitura, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, 30, Morro do Ouro.

O secretário de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes, comentou que o processo seletivo vem de encontro com o momento de modernização da área de segurança do município e o reforço de pessoal atenderá projetos da Secretaria, como a implantação do Espaço Guardiã, da Base de Segurança do Fantinato e da futura Central de Videomonitoramento de Mogi Guaçu.

“O concurso é tanto para homem quanto para mulheres e ajudará a amenizar a defasagem do atual número de integrantes da nossa Guarda Civil Municipal. Para se ter uma ideia, a última contração realizada foi no ano de 2012”, disse.

Para participar, o interessado deve ser brasileiro, ter entre 28 e 30 anos de idade, possuir ensino médio completo, CNH/AB, estar em dia com as obrigações da legislação eleitoral, civis e políticas, com o serviço militar (para os homens). Também são requisitos para o candidato, não ter sido demitido por justa causa por órgão federal, estadual e municipal e possuir aptidão física e mental para o exercício do emprego público.

É importante ressaltar que Concurso Público 02/2023 é de responsabilidade e será executado pelo Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS), com supervisão da Comissão Permanente e Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura de Mogi Guaçu.