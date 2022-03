Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas de Futsal

A Prefeitura de Holambra está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Futsal, o futebol de salão, voltadas a crianças entre 7 e 16 anos. Elas serão realizadas às segundas e sextas-feiras, às 8h30 e às 14h, no Ginásio Municipal. Os interessados devem procurar o Departamento de Esportes, que fica no Estádio Zeno Capato. É necessário apresentar Cartão Cidadão e comprovante de vacinação contra a Covid-19. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“Podem participar das aulas meninos e meninas”, explicou o diretor da pasta, André Luís Buzzerio. “Para a inscrição é necessário que a criança ou adolescente esteja acompanhado do pai ou responsável”.

Além do Futsal, a Prefeitura oferece aulas de Capoeira, Alongamento, Caminhada, Futebol, Jiu-Jitsu, Natação e Hidroginástica.

As aulas de Capoeira são realizadas para moradores a partir de 6 anos de idade às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30, na Praça dos Imigrantes, ao lado da quadra de grama sintética. As de Alongamento e Caminhada acontecem de segunda a quinta-feira, das 8h às 9h30, no Complexo Esportivo Municipal. Podem participar moradores a partir de 40 anos. As de Jiu-Jitsu, por sua vez, ocorrem no Ginásio Municipal às terças e quintas, entre 18h30 e 19h30, e aos sábados, das 15h30 às 17h. Moradores acima de 7 anos de idade, de ambos os sexos, podem se inscrever.

Quem tiver interesse em participar da Escolinha de Futebol tem como opções as aulas realizadas de segunda a sexta feira, das 8h às 10h, e no período da tarde, das 13h às 15h. Elas ocorrem também no Complexo Esportivo, nos arredores da Rua da Amizade (Rua Coberta).

As aulas de Natação estão disponíveis para moradores a partir de 6 anos em diversos dias e horários. Já a Hidroginástica é somente para os adultos.

Mais informações podem ser obtidas na sede de departamento e por meio do telefone (19) 3802-4711.

Futsal

Segunda e sexta-feira, às 8h30 e 14h

Local: Ginásio Municipal de Esportes

Capoeira

Segunda e quarta-feira, das 8h30 às 9h30

Local: Praça dos Imigrantes

Alongamento

Segunda a quinta-feira, das 8h às 9h30

Local: Complexo Esportivo Municipal

Caminhada

Segunda a quinta-feira, das 8h às 9h30

Local: Complexo Esportivo Municipal

Escolinha de Futebol

Segunda a quinta-feira, das 8h às 10h

Segunda a quinta-feira, das 13h às 15h

Local: Complexo Esportivo Municipal

Jiu-Jitsu

Terça e quinta-feira, das 18h30 às 19h30

Sábados, das 15h30 às 17h

Local: Ginásio Municipal

Natação Adultos

Terça e quinta-feira às 9h30

Quarta e sexta-feira às 9h30

Segunda a quinta-feira às 17h30

Local: Complexo Aquático Municipal

Natação Crianças

Terça a sexta-feira, às 9h30 e às 10h10

Terça a sexta-feira, às 14h10, 14h55 e 15h40

Hidroginástica

Terça e quinta-feira às 8h30

Quarta e sexta-feira às 8h30

Segunda e quarta-feira às 17h30

Terça e quinta-feira às 17h30 e às 18h30

Local: Complexo Aquático Municipal