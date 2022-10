Prefeitura abre inscrições para Copa Futsal de Holambra 2022

A Prefeitura abre na próxima segunda-feira, dia 24 de outubro,

inscrições para a Copa Futsal de Holambra 2022, que será realizada

entre os dias 7 de novembro e 14 de dezembro no Ginásio Municipal. Para

participar é preciso manifestar interesse presencialmente no

Departamento Municipal de Esportes, que fica na Rua Dr. Jorge Latour,

s/nº, no Parque dos Ipês. É necessário apresentar Cartão Cidadão.

As vagas são limitadas.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, André Luís Buzzerio, é

preciso que cada equipe seja composta por 12 integrantes do sexo

masculino e que tenham mais de 16 anos. Só serão permitidos três

participantes que residam fora do município.

“O time campeão e o vice-campeão receberão medalha. O artilheiro e

o goleiro menos vazado, troféu”, explicou o diretor. “Fica aqui meu

convite para que os amigos se reúnam, montem equipes e venham

participar conosco desta grande celebração ao esporte”.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19)

3802-4711.