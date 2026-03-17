Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de processamento de tomate

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), entidade voltada à capacitação profissional no meio rural, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse está com inscrições abertas para o curso gratuito de processamento de tomate.

A capacitação será realizada nos dias 26 e 27 de março, das 8h às 17h, no Centro Múltiplo do Idoso.

Durante o curso, os participantes irão aprender, na prática, técnicas de preparo de molho de tomate, produção de polpa e extrato, elaboração de tomate seco, conservas, compotas e suco de tomate. Também serão abordados métodos de desidratação e conservação dos alimentos, além de orientações sobre higiene e manipulação correta, fundamentais para garantir qualidade e segurança na produção.

Os participantes contarão ainda com café da manhã e almoço oferecidos no local.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na Rua Santo Antônio, 386, Centro.