Prefeitura abre inscrições para Escolinha de Esportes 2025

Foto Ilustrativa

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse iniciou nesta segunda-feira, 13 de janeiro, as inscrições para a Escolinha de Esportes 2025, oferecidas aos moradores de 6 a 17 anos. Para se inscrever, o aluno deve comparecer a uma das aulas acompanhado de pai ou responsável.

O Futsal acontece de terça e quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 e a novidade, Futebol de 7 Society, às sextas, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no Ginásio Municipal de Esportes. O Futebol de Campo será de segunda e quarta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 no Campo Municipal José Ferreira Neto (em frente à Prefeitura). As três modalidades, serão ministradas pelo professor Stefan Secchinato de Carvalho.

As aulas de Volêibol de quadra serão realizadas de segunda e quarta-feira das 8h30 às 11h e das 13h às 16h e a modalidade de areia, aos sábados das 8h ao meio dia, ambos no Ginásio Municipal de Esportes, com o professor Gustavo.