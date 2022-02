Prefeitura abre inscrições para escolinhas e atividades esportivas gratuitas

A Prefeitura está com inscrições abertas para atividades esportivas gratuitas oferecidas por meio do Departamento Municipal de Esportes. As aulas terão início já na próxima semana. Dentre as modalidades oferecidas estão Alongamento, Caminhada, Futebol e Jiu-Jitsu.

As aulas de Alongamento e Caminhada são realizadas de 2ª a 5ª feira, das 8h às 9h30, no Complexo Esportivo Municipal. Podem participar moradores a partir de 40 anos. As de Jiu-Jitsu, por sua vez, acontecem no Ginásio Municipal às terças e quintas, entre 18h30 e 19h30, e aos sábados, das 15h30 às 17h. Moradores a partir de 7 anos de idade, de ambos os sexos, podem se inscrever.

Quem tiver interesse em participar da Escolinha de Futebol tem como opções as aulas realizadas de segunda a sexta feira, das 8h às 10h, e no período da tarde, das 13h às 15h. As aulas ocorrem também no Complexo Esportivo, nos arredores da Rua da Amizade (Rua Coberta).

De acordo com o diretor municipal de Esportes, André Luís Buzzerio, as inscrições devem ser feitas na sede do Departamento, que fica no Estádio Municipal Zeno Capato. É necessário apresentar documento oficial com foto e Cartão Cidadão. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone é o (19) 3802-4711.