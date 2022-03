Prefeitura abre inscrições para novas turmas do curso de jardinagem e depilação em Artur Nogueira

Inscrições podem ser feitas até o dia 18 de março pelo WhatsApp (19) 3877-2729

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com o Sebrae, Senac, Acean e Secretaria do Meio Ambiente, está promovendo mais um curso de jardinagem. Além disso, o Poder Executivo Municipal anuncia a abertura de uma nova turma para o curso de depilação. As inscrições podem ser feitas do dia 14 a 18 de março pelo WhatsApp (19) 3877-2729 Sebrae Artur Nogueira ou na própria ACEAN.

Depilação

Segundo a Administração, o Curso de Depilação será gratuito e presencial, com 18 vagas, respeitando todos os protocolos sanitários de segurança. As aulas serão ministradas entre os dias 4 de abril e 4 de maio, de segunda, quarta e sexta-feira, das 13h30 às 17h30, na Associação Comercial de Artur Nogueira (Acean).

A capacitação irá preparar o(a) aluno(a) para realizar depilação facial e corporal com cera, utilizando técnicas e produtos adequados para cada região, satisfazendo as condições de higiene, saúde e bem estar do cliente. Dentro do conteúdo programático estão técnicas e processos de depilação, conduta ética e postura profissional do depilador, fisioanatomia e biossegurança, além de normas de vigilância sanitária.

Jardinagem

Da mesma forma, o Curso de Jardinagem será gratuito e presencial, seguindo os protocolos sanitários. Já as aulas serão realizadas entre os dias 4 a 29 de abril, de segunda, terça e quinta-feira, das 13h30 às 17h30, na Associação Comercial de Artur Nogueira (Acean) e Viveiro Municipal.

O curso, com aulas práticas e teóricas, envolverá diversos temas, como Solo (composição, tipos, características e PH), Fisiologia e morfologia das plantas, Ferramentas, Técnicas de limpeza de solo e canteiros, Plantio, Vasos e floreiras, Irrigação e adubação, Compostagem, Pragas e doenças, Podas.

Os interessados podem se cadastrar através do WhatsApp 3877-2729 ou no Posto do Sebrae Aqui Artur Nogueira, localizado na Rua Duque de Caxias, 2204 – Jardim Santa Rosa – Sede da Acean. Para se candidatar, é necessário ser maior de 18 anos.