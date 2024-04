Prefeitura abre nesta quinta-feira inscrições para Campeonato Municipal de Futsal

A Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Esportes de Holambra, abre nesta quinta-feira, dia 25 de abril, as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal. As equipes interessadas devem ir até a sede provisória do setor, na Escola Municipal Joaquim Felipe de Almeida, que fica na Avenida das Tulipas, nº 203, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, para fazer a retirada do regulamento.

Para registrar a participação será necessário acessar o aplicativo “Placar Esportivo”, que pode ser baixado gratuitamente no telefone celular por qualquer loja de aplicativos, até o dia 8 de maio.

Podem se inscrever atletas nascidos até 2009 que trabalham, moram ou tenham nascido na cidade. Menores de 18 anos precisam ter autorização dos pais ou responsáveis para participação. Será necessário apresentar título de eleitor registrado na cidade há, no mínimo, 90 dias ou conta de água/ IPTU ou ainda, registro em carteira de trabalho há, pelo menos, 3 meses.

De acordo com o diretor da pasta, Pedro Paoliello Machado de Souza, cada equipe deverá ter até 15 jogadores, com, no máximo, 4 atletas que não tenham vínculo direto com Holambra.

A competição terá início em 13 de maio e as partidas serão realizadas no Ginásio Municipal, sempre às segundas ou quintas-feiras. O time campeão e o vice, assim como o artilheiro, a defesa menos vazada, o melhor jogador do campeonato e o melhor jogador da final receberão troféus e medalhas.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-8098.