Prefeitura abre nova turma para curso com certificação Google em Artur Nogueira

Inscrições terão início nesta terça (18), e devem ser feitas na

sala 68 da antiga escola modelo; curso gratuito tem aula presencial aos

sábados a tarde no Cardona_

Após alta procura, a Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com o

Senai, está com novas inscrições abertas para o curso gratuito

“Implantação de Serviços em Nuvem – Google Cloud Foundations”. Estão

sendo ofertadas novas 35 vagas, cujas aulas serão ministradas no

período da tarde na EMEF Francisco Cardona, aos sábados.

As matrículas terão início nesta terça-feira (18) e se encerrarão

na sexta-feira (21). As mesmas devem ser feitas no prédio da antiga

Escola Modelo, no Departamento de Desenvolvimento Econômico, sala 68. O

funcionamento é de segunda a sexta, das 08 às 17h.

No momento da inscrição, o interessado deve apresentar os seguintes

documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade.

Vale destacar que para participar do curso é preciso ter idade mínima

de 14 anos; ter concluído o ensino fundamental; e ter conhecimento

básico de serviços relacionados à informática (caso tenha ensino

superior, esse pré requisito é dispensável); desejáveis

conhecimentos de banco de dados.

SOBRE O CURSO

O curso tem por objetivo preparar o estudante para certificações Cloud

Digital Leader, permitindo articular os recursos dos principais produtos

e serviços do Google Cloud, desenvolvendo capacidades que possibilitem

ao concluinte implementar serviços de armazenamento e análise de

dados, utilizando as principais tecnologias da área disponíveis nos

serviços de nuvem.

As aulas serão ministradas aos sábados na EMEF Francisco Cardona, no

horário das 13h30 às 17h30, cuja duração será de 40 horas. O curso

será iniciado em 22 de outubro e tem conclusão prevista para 17 de

dezembro. Ao final da capacitação, os alunos receberão um Certificado

Google.

A oportunidade foi viabilizada no município por meio de articulações

e parcerias da Secretaria de Administração, Departamento de

Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação e do Senai de

Jaguariúna.