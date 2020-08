Prefeitura abre Processo Seletivo para contratações temporárias na área da saúde

Foi publicado na edição do Jornal Oficial desta sexta-feira, 31, o edital do processo seletivo, em caráter de urgência, para contratações por tempo determinado na área da saúde.

As vagas são de Médico do Programa da Saúde da Família, Gineco-Obstetra, Anestesiologista, Médico do Pronto Socorro, Médico Cirurgião Vascular, Médico Pediatra, Enfermeiro e Nutricionista. As remunerações variam de R$2.652,91 a R$R$7.602,58 mais benefícios. O contrato terá duração de até 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período.

Os profissionais interessados devem enviar toda a documentação descrita no edital até o dia 03 de agosto via WhatsApp pelo número (19) 3843-9141. O Processo Seletivo constará de análise do questionário discriminando escolaridade, demais títulos relacionados à área de atuação e experiência profissional.

O edital completo com a lista de documentos necessários, atribuições do cargo e outras informações podem ser consultados no site www.itapira.sp.gov.br/concursos.