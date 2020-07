Prefeitura abre processos seletivos temporários para Pintor Oficial e Braçal

Para o cargo de Pintor Oficial, a remuneração é de R$ 1.865,31 mais R$362,53 de auxílio refeição. Já para a função de Braçal, os vencimentos são de R$ 1.185,21 mais R$362,53 de auxílio refeição.Preenchidas as vagas disponíveis, os demais candidatos aprovados serão aproveitados nos casos de vacâncias ocorridas no período de validade do Processo Seletivo Simplificado, até a abertura, homologação final e definitiva do Concurso para o cargo efetivo. Todas as atribuições dos cargos e demais especificações do processo seletivo podem ser consultadas no Edital Nº 10/2020 disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição desta sexta-feira 17 de julho, no site www.itapira.sp.gov.br