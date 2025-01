PREFEITURA ABRIRÁ INSCRIÇÕES PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir no próximo dia 20 de janeiro, segunda-feira, as inscrições para as matrículas no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) “Professora Yvone Poltronieri Santos”.

As inscrições são válidas para alunos da 1ª à 8ª série do Ensino Fundamental e poderão ser feitas das 13h às 22h, na Rua Bahia, 140, no Jardim São João. As vagas disponíveis são para o período noturno.

No momento da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço, Cartão Cidadão, uma foto 3×4, histórico escolar do pretendente e declaração de transferência anual.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (WhatsApp) (19) 3867-3399.