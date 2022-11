Prefeitura adquire novo trator esteira para o Aterro Sanitário

Um novo trator esteira adquirido pela Prefeitura irá reforçar o trabalho de compactação de resíduos sólidos e a terraplenagem do Aterro Sanitário municipal. O equipamento do modelo New Holland D180 foi adquirido através de processo de licitação conduzido pela Secretaria de Recursos Materiais ao valor de R$ 1.850.000,00. Os recursos são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Na última terça-feira, 1, o prefeito Toninho Bellini fez a entrega do trator ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, José Aparecido Perentel Rostirolla, e ao biólogo e diretor da SAMA, Anderson Martelli, e destacou a importância da aquisição para a continuidade da boa gestão do aterro. “Recentemente recebemos da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) a nota 9,4 no aterro e a licença para operar até 2026. Essa máquina auxiliará nossas equipes na excelente gestão dos resíduos sólidos e também garante economia aos cofres públicos por não ser necessário fazer a locação de equipamentos”, afirmou.

O Aterro Sanitário de Itapira é considerado um dos melhores no estado de São Paulo, servindo de modelo para vários outros municípios que já estiveram no local para visitas técnicas. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente atua no local junto com todas as demais pastas da Prefeitura em busca da excelência do serviço de gestão de resíduos sólidos no município.