Prefeitura agradece doações de munícipes e comerciantes aos profissionais da saúde

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria de Saúde, agradece a ação voluntária dos munícipes e comerciantes que têm realizado doações de alimentos, como bolos e pratos salgados, para os profissionais da linha de frente do nosso município.

As doações são recebidas com muito carinho pelos médicos, enfermeiros, técnicos e demais trabalhadores da saúde de Santo Antônio de Posse.

Atualmente, temos profissionais na linha de frente de combate ao Covid-19 em todas as unidades de saúde municipais.

Por isso, agradecemos aqueles que atuam nas unidades de PSF, na Central de Ambulância, Farmácia Municipal, Centro Odontológico, Ambulatório, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Secretaria de Saúde, Centro de Reabilitação, CAPS e Pronto Socorro.

Frisamos que as doações são voluntárias e entendidas por aqueles que as recebem como um gesto de reconhecimento que acaba impulsionando e motivando a luta dos profissionais que diariamente combatem o Covid-19.