Prefeitura alerta para supostos falsos anúncios sobre exames oftalmológicos em Artur Nogueira

Ofertas e divulgações dos exames não têm respaldo ou conhecimento da Prefeitura; fique atento a golpes e se informe pelos canais oficiais de comunicação do Poder Público

A Secretaria de Saúde de Artur Nogueira emitiu um alerta à população sobre a oferta de exames de vista gratuitos, que têm sido divulgada em redes sociais e canais não oficiais.

Diversas postagens estão circulando, indicando um site onde as pessoas devem preencher um formulário para supostamente agendar esses exames. No entanto, a Prefeitura esclarece que não possui conhecimento sobre essa iniciativa e, portanto, não pode garantir a confiabilidade desses serviços. Além disso, ressalta que é crucial a cautela com relação ao fornecimento de dados pessoais em sites não oficiais, uma vez que não se sabe como essas informações serão utilizadas.

A Secretaria de Saúde reitera que as consultas oftalmológicas na rede municipal de Artur Nogueira não são agendadas pela internet. O procedimento correto é que o agendamento seja feito pelo Departamento de Regulação do município, após encaminhamento do posto de saúde do paciente. É importante destacar que todas as consultas na rede municipal são gratuitas, seguindo os princípios do atendimento SUS.

Para evitar possíveis equívocos e garantir o acesso seguro aos serviços de saúde, a Prefeitura reforça que as divulgações oficiais são realizadas exclusivamente por meio dos canais oficiais da Administração Municipal. Portanto, recomenda-se que a população acompanhe as notícias divulgadas no site oficial da Prefeitura (https://arturnogueira.sp.gov.br/site/) e nas redes sociais oficiais @prefarturnogueira.