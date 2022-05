Prefeitura amplia “Botão do Pânico” para moradores das áreas rurais de Artur Nogueira

Com o sucesso do aplicativo “Guardião da Mulher”, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Segurança, ampliou o Botão do Pânico para um novo aplicativo, o “Sentry SOS Cidadão”. O programa, denominado “Segurança no Campo”, está sendo lançado nesta quarta-feira (11), exclusivamente aos moradores das áreas rurais da cidade.

O secretário Roberto Daher explica que o objetivo é tornar a prestação de serviço ainda mais eficiente a esses locais mais afastados, bem como garantir segurança pública na área rural. “Nossa equipe da Guarda Municipal atenderá aos pedidos por meio de uma caminhonete enviada pelo Governo do Estado de São Paulo, e cedida à GM pela Secretaria Municipal de Agricultura. Dessa forma, toda vez que o morador necessitar da presença da viatura do programa ‘Segurança em Campo’, bastará acionar o botão para que os policiais compareçam ao local solicitado”, explicou.

O veículo, modelo 4×4, diesel, turbo e cabine dupla, tem identidade visual do programa e são adaptados com guincho, reboque, quebra mato, faroestes, estribo, além de tecnologias como GPSs e rádio comunicador. A entrega do veículo ao município nogueirense faz parte de um conjunto de ações do Governo de São Paulo para fomentar a implantação de políticas públicas voltadas ao setor de agronegócio nas cidades.

COMO INSTALAR?

De acordo com Daher, os moradores interessados em ter acesso ao novo Botão do Pânico devem baixar o aplicativo “Sentry SOS Cidadão”. Por ora, o app está disponível para dispositivos Android, e a secretaria estuda a ampliação para IOS. Uma vez instalado, o munícipe deve preencher um formulário disponibilizado pelo programa. O manuseio é fácil e intuitivo.

“A proposta busca prover a comunidade de um instrumento moderno, prático, seguro e que auxilie no exercício da cidadania, à medida que o cidadão é o principal agente desse sistema”, enfatizou o secretário.

O patrulhamento do Programa Segurança no Campo também pode ser acionado através do telefone 157 ou (19) 3877-1823.