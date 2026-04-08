Prefeitura amplia segurança viária e mobilidade urbana com novas intervenções

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse segue avançando nas ações voltadas à mobilidade urbana e à segurança no trânsito, com a implantação de travessias elevadas, reforço da sinalização horizontal e criação de espaços destinados a ciclistas em diferentes pontos do município.

As intervenções integram um conjunto de melhorias planejadas para garantir mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas, além de contribuir para uma cidade mais acessível e organizada.

Mais segurança para pedestres

Entre as ações executadas, destacam-se a instalação de lombofaixas (travessias elevadas) em locais estratégicos, como proximidades de escolas e áreas residenciais. As estruturas contribuem para a redução da velocidade dos veículos e proporcionam mais segurança na travessia.

Também foram realizadas novas pinturas de faixas de pedestres e sinalizações de advertência, ampliando a visibilidade e reforçando a organização do trânsito.

Acessibilidade e inclusão

As melhorias contemplam ainda adequações em calçadas e estacionamentos públicos, garantindo melhores condições de circulação para pessoas com mobilidade reduzida e promovendo mais inclusão no espaço urbano.

Intervenções em diferentes regiões

As ações foram realizadas em diversos bairros, incluindo avenidas principais e vias próximas a unidades escolares, ampliando o alcance das melhorias e beneficiando diretamente a população.

Mobilidade urbana sustentável

As iniciativas fazem parte de um planejamento contínuo da administração municipal, com foco na construção de uma mobilidade mais segura, acessível e sustentável, atendendo às necessidades da população e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.