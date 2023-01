Prefeitura anuncia 1º playground público adaptado de Artur Nogueira

A Lagoa de Pássaros é um dos destinos favoritos para passeios em

família em Artur Nogueira. E entendendo que o direito à diversão e a

momentos de lazer é para todos, a Prefeitura, por meio da Secretaria de

Assistência e Desenvolvimento Social, instalará um playground adaptado

no local para uso de pessoas com deficiência, principalmente do

público infantil.

A partir da semana que vem, a Lagoa receberá um carrossel adaptado

(gira-gira), um balanço adaptado simples para cadeirante e um balanço

vai e vem adaptado em nível. Este é o primeiro playground adaptado

público do município.

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), a novidade possibilitará que crianças

com limitações, sejam elas motoras ou cognitivas, possam em conjunto

brincar e ser divertir.

“Essa é a realização de pedidos de mães nogueirenses, que me

procuraram e solicitaram o parque adaptado para seus filhos. Nos

atentamos a cada demanda solicitada pela população e lutamos

diariamente para atendê-las. Queremos que nossas crianças se sintam

abraçadas e que, nessas férias, elas colecionem memórias incríveis”,

disse o chefe do Executivo.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato,

explica que a instalação é fruto de convênio firmado pela Prefeitura

de Artur Nogueira com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, por meio do programa Cidade Acessível. “É um projeto que

busca a promoção da inclusão e a acessibilidade, voltadas à melhoria

da qualidade de vida das pessoas com deficiência”, frisou.

MAIS PRAÇAS

Segundo o titular da pasta social, Amarildo Boer, outras praças do

município deverão receber playgrounds adaptados, a partir de outros

programas e convênios firmados. Os pontos, bem como outros detalhes da

iniciativa, serão divulgados em breve pelos canais oficiais de

comunicação da Prefeitura.