Prefeitura anuncia 1ª Copa 3×3 de Basquete Masculino Sub 16 em Artur Nogueira

Inscrições devem ser feitas na Secretaria de Esporte a partir do dia 23 de agosto até o dia 06 de setembro; idade mínima para participar é 12 anos

Os amantes do basquete já podem se preparar, pois a 1ª Copa 3×3 de Basquete Masculino Sub 16 está chegando. O campeonato promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira (exclusivo para Nogueirense) acontecerá em 10 de setembro (domingo), a partir das 8h, no Ginásio Denílson Amaro Rodrigues.

As inscrições serão realizadas até o dia 06 de setembro (quarta-feira), na Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, e a idade mínima para participar é 12 anos. A pasta está alocada dentro do Ginásio de Esportes Maurício Sia.

As vagas estão limitadas a oito times, sendo que cada um deverá ter, no máximo, quatro meninos. No ato da inscrição os participantes deverão apresentar RG, número de telefone e comprovante escolar.

O prefeito Lucas Sia (PSD) frisa que a 2ª Copa 3×3 de Basquete Masculino Sub 16 é uma oportunidade para os jovens nogueirenses se envolverem em uma competição saudável, fortalecendo valores como trabalho em equipe e disciplina.

“Convido os talentos em ascensão a participarem, contribuindo para o enriquecimento de nosso cenário esportivo e, ao mesmo tempo, promovendo um estilo de vida ativo e saudável”, concluiu o chefe do Poder Executivo Municipal.

Caio Rodrigues, secretário de Esporte, Lazer & Juventude, lembra que em junho deste ano foi promovida a primeira edição da competição – que contou com dezenas de participantes. Rodrigues destaca o compromisso da atual gestão em fortalecer as mais diversas modalidades esportivas no município.