Prefeitura anuncia 2ª edição da Feira Pet em Artur Nogueira

Evento acontece no dia 31 de maio, das 9h às 13h; expositores podem se inscrever entre 11 e 18 de maio

Depois de reunir grande público e fortalecer a causa animal no município, a Feira Pet de Artur Nogueira está de volta para sua segunda edição, com uma programação ainda mais completa voltada ao cuidado, à conscientização e à convivência entre pets e tutores.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, o evento será realizado no dia 31 de maio (domingo), das 9h às 13h, na Rua Ademar de Barros (Área Verde próximo à Feira Livre), com entrada gratuita.

A programação inclui mini fazenda, atividades educativas e exposição de produtos pet, reunindo serviços e atrações voltadas ao bem-estar animal.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da iniciativa para o município. “A Feira Pet já mostrou, na primeira edição, o quanto a nossa população abraça a causa animal. Agora, voltamos com um evento ainda mais estruturado, que valoriza os cuidados com os pets e também movimenta o setor. É uma ação que une conscientização, serviço e participação da população”, afirmou.

APRESENTAÇÃO DOS CANIS DA GUARDA MUNICIPAL

Assim como na edição anterior, um dos destaques do evento será a apresentação dos canis da Guarda Municipal, com a participação de três corporações: Artur Nogueira e cidades convidadas.

Durante a exibição, o público poderá conhecer de perto as habilidades, a disciplina e o treinamento dos cães que atuam diariamente em ações de segurança e proteção comunitária.

ESPAÇO PARA EXPOSITORES E AMANTES DA CAUSA

A feira contará com a participação de tutores, protetores, profissionais da área e apaixonados por animais, promovendo integração e troca de experiências.

O evento também será uma importante vitrine para o setor pet, reunindo comerciantes e expositores focados no bem-estar animal, como clínicas veterinárias, agropecuárias e pet shops.

Durante a feira, o público poderá conhecer novas marcas, explorar uma variedade de produtos e serviços, esclarecer dúvidas com especialistas e, ainda, apoiar a causa animal por meio da adoção responsável.

INSCRIÇÕES PARA EXPOSITORES

Os interessados em expor produtos ou serviços devem se inscrever entre os dias 11 e 18 de maio, por meio do WhatsApp do Bem-Estar Animal: (19) 3877-1505.