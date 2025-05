Prefeitura anuncia atrações da 3ª edição da Semana Cultural Piet Schoenmaker

Holambra promove entre os dias 26 de maio e 1º de junho, a terceira edição da Semana Cultural Piet Schoenmaker, um evento criado para exaltar e celebrar a rica cultura local, influenciada pela imigração holandesa. A iniciativa homenageia Piet, empresário, produtor, professor de dança folclórica e embaixador da Expoflora que, em vida, realizou diversas ações para divulgar, inclusive de forma voluntária, diferentes formas de expressão cultural. As atividades têm entrada gratuita.

A agenda será aberta com a exposição “Diálogos de Cultura: Brasil e Holanda em imagens e palavras”, na Biblioteca Municipal.

O programa segue na sexta-feira (30) com sessões do documentário “Doce Brasil Holandês”, no Teatro Municipal. A atividade será voltada exclusivamente para estudantes do 9º ano da rede municipal de ensino. Às 20h, na Praça do Moinho Povos Unidos, ocorrerão apresentações da Orquestra da Escola Acalanto e do Quarteto de Cordas da Banda Musical Lyra Mojimirana.

No sábado, dia 31, será realizado um encontro de voluntários da cidade, que se dedicam a construir um trabalho colaborativo e de transformação social no município. A atividade é realizada em parceria com o Conviva. O evento celebra a união de esforços em prol do bem comum e reforça o compromisso da comunidade com a solidariedade e o desenvolvimento local. Às 10h está prevista uma exposição floral da artista Stans Scheltinga na Praça do Moinho Povos Unidos. A partir das 13h, no mesmo local, ocorrerá o Festival Cultural, com diversas apresentações de dança e música.

No domingo, dia 1º, ocorrerá mais uma edição do Café, Viola e Flores, com participação da Orquestra de Viola Caipira de Holambra e da Orquestra Esperança de Viola Caipira de Serra Negra, na Praça do Moinho. No período da tarde está prevista a 1ª Tarde de Talentos de Holambra, aberta para a participação de toda a população. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de maio por meio do site da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, ou presencialmente na Biblioteca Municipal e no Espaço Cidadão.

A agenda de atrações conta ainda com apresentações de dança circular nas unidades de ensino municipais, promovidas pela Associação Cultural Dança Viva.

De acordo com a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, o evento conta com apoio da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Tudo Vira Cult SP, APAA – Difusão Cultural e Difusão Cult SP. O evento é realizado pela Prefeitura em parceria com iniciativa privada.

“Piet foi de extrema relevância para as manifestações culturais de nossa cidade”, falou o prefeito de Holambra, Fernando Capato.”Ele uniu nossa comunidade por meio da arte e fortaleceu laços comunitários atuando como voluntário e inspirando muita gente a contribuir com a coletividade.”

Serviço:

3ª edição da Semana Cultural Piet Schoenmaker

26 de maio a 1º de junho – 8h às 12h e entre 13h e 17h

Exposição Diálogos de Cultura: Brasil e Holanda em imagens e palavras

Local: Biblioteca Municipal

30 de maio

Cinema no Teatro

Exibição do documentário ” Doce Brasil Holandês”

Local: Teatro Municipal

Atividade voltada exclusivamente para estudantes do 9º ano de escolas da rede pública municipal

30 de maio, às 20h

Apresentações:

Orquestra da Escola Acalanto

Quarteto de Cordas – Banda Musical Lyra Mojimirana

Local: Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita

31 de maio, às 9h

Encontro dos voluntários de Holambra

Local: Praça do Voluntariado

Entrada gratuita

31 de junho, às 10h

Mostra de Arte Floral com artista Stans Scheltinga

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

31 de junho, às 13h30

Festival Cultural

Apresentações:

Fanfarra Amigos de Holambra

Associação Cultural Dança Viva – dança folclórica

Grupo Ciranda De Luz – dança circular

Associação Cultural Dança Viva – dança folclórica

Cia de Dança Allegro – danças italiana e árabe

Projeto Villa Musical – hip- hop

Studio Tales Rosa – balé e dança flamenca

Espaço Patrícia Dorah – dança cigana

Tiago e Marconi – sertanejo

Zapper’s Band – rock clássico

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita

1º de junho, às 9h

Café Viola e Flores

Apresentações:

Orquestra de Viola Caipira de Holambra

Orquestra Esperança de Viola Caipira de Serra negra

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita

1º de junho, às 13h

Tarde de Talentos de Holambra

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita; inscrições de artistas devem ser feitas até 26 de maio na Biblioteca Municipal, no Espaço Cidadão ou em www.holambra.sp.gov.br