Prefeitura anuncia inscrições para Campeonato Master em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira deu início aos preparativos do Campeonato Master de Futebol 2025, previsto para acontecer em abril. Até o momento, cinco equipes confirmaram participação, incluindo o atual campeão, Pura Amizade, e o vice-campeão, Bom Jardim.

As equipes interessadas em participar podem realizar a inscrição diretamente na Secretaria de Esporte ou pelo telefone (19) 99124-9214.

O Campeonato, que é tradicional no município, é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude. Para o secretário Caio Rodrigues, o evento representa uma excelente oportunidade para a prática esportiva e para promover a integração entre os atletas da cidade, sempre com foco na tradição do futebol amador.

“O Campeonato Master de Futebol 2025 promete mais uma edição competitiva e com forte espírito esportivo. Estamos confiantes em mais uma competição de sucesso”, afirmou Caio Rodrigues.

A Secretaria está localizada no Ginásio de Esportes Maurício Sia, na Rua Floriano Peixoto.