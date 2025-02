Prefeitura anuncia novas professoras e aulas de Dança Contemporânea em Artur Nogueira

Andreza, Lorena e Bianca contribuirão para a formação artística das crianças e jovens; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anuncia a chegada de novas professoras para as oficinas de balé do município e o lançamento da nova modalidade de Dança Contemporânea.

As atividades, que se tornaram referência na região pela qualidade do ensino e pela formação artística oferecida, agora contam com os talentos de Andreza Paschoal Zerbinatti, Lorena Cordeiro de Almeida e Bianca Petruce Montoya.

A secretária de Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro, deu boas-vindas às novas professoras e destacou a importância delas para o fortalecimento da arte e da cultura no município.

“É uma alegria receber profissionais tão talentosas, que vão contribuir para a formação artística das crianças e jovens de Artur Nogueira. O balé da nossa cidade se consolidou como referência regional, e com esse time de professoras, continuaremos promovendo a arte e a cultura com ainda mais qualidade”.

Ieda frisou que, ao oferecer aulas de Dança Contemporânea, a cultura nogueirense amplia as opções para todos os gostos e estilos, incentivando ainda mais a expressão artística na cidade.

INSCRIÇÕES

As vagas para as oficinas atuais de balé já foram preenchidas com os inscritos de dezembro de 2024. No entanto, existe uma lista de espera e, assim que novas vagas forem disponibilizadas, os interessados serão chamados. Para quem deseja iniciar as aulas, as inscrições serão reabertas no segundo semestre deste ano.

Já para a nova modalidade de Dança Contemporânea, as inscrições começam na próxima segunda-feira (10), das 8h às 16h, no Centro Cultural Tom Jobim.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópias do RG/CPF do aluno, do RG/CPF do responsável (quando necessário) e um comprovante de residência atualizado.

DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS

As novas professoras vão atuar em diferentes dias e horários, ampliando as possibilidades para os alunos. Confira a agenda completa:

Andreza Paschoal Zerbinatti

-Segunda e quarta-feira: das 08h às 16h50

Lorena Cordeiro de Almeida

-Terça e quinta-feira: das 08h às 16h50

Bianca Petruce Montoya (Balé)

-Segunda-feira: das 17h às 19h

-Terça-feira: das 18h às 18h50

-Quarta-feira: das 17h às 19h

-Quinta-feira: das 18h às 18h50

Bianca Petruce Montoya (Dança Contemporânea)

-Segunda-feira: das 19h às 19h50

-Terça-feira: das 20h20 às 21h

-Quarta-feira: das 19h às 19h50

-Quinta-feira: das 20h20 às 21h