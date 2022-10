Prefeitura anuncia vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra Covid-19 em Artur Nogueira

_Imunização será feita a partir desta sexta-feira (30), nas salas de

vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Terezinha Vicensotti_

A Prefeitura de Artur Nogueira anuncia a vacinação de crianças de 3 e

4 anos contra a Covid-19. A imunização estava restrita apenas as

crianças com comorbidades desta faixa etária. A vacinação será

feita a partir desta sexta-feira (30), nas salas de vacina do Espaço

Mãe e Filho e da UBS Terezinha Vicensotti.

A imunização deste público com Coronavac foi autorizada pela Anvisa

em meados de agosto.

O QUE LEVAR?

Para a criança se vacinar, será necessária a apresentação de CPF,

certidão de nascimento ou RG e comprovante de residência. Além disso,

é preciso que ela esteja acompanhada do pai/mãe ou do representante

legal ou apresentar o termo de assentimento. Após a aplicação da

vacina, a criança deverá aguardar no local por 20 minutos para que a

equipe médica avalie alguma possível reação do imunizante.

INTERVALO

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a vacina da Covid-19 pediátrica

recomendada é a Coronavac. E o intervalo entre uma dose e outra será

de 4 semanas.

OUTROS GRUPOS

As doses contra a Covid-19 também estão disponíveis para idosos acima

de 60 anos (1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose para todos; 5ª dose apenas para

idosos imunossuprimidos); adultos acima de 18 anos (1ª, 2ª e 3ª dose

para todos; 4ª dose apenas para maiores de 35 anos); adolescente de 12

a 17 anos (1ª, 2ª e 3ª dose para todos; 4ª dose apenas para

imunossuprimidos e gestantes/puérperas); e criança de 03 a 12 anos

(1ª e 2ª dose para crianças de 05 a 12 anos; 1ª dose para crianças

de 03 e 05 anos).

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos