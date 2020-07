Prefeitura apresenta resultado das aulas remotas durante o mês de maio – Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Educação, divulgou nesta terça-feira (30) o resultado das aulas remotas em todo o município. Os números são relacionados ao mês de maio. A adesão dos alunos chegou, em média, a 85%, somando as 24 unidades de ensino do município.

Elaine Vicensotti Boer, secretária de educação, explica que os bons resultados são possíveis devido ao empenho dos profissionais da pasta. “Estamos vivendo tempos difíceis, porém a dedicação dos nossos profissionais da educação, têm feito muita diferença e os resultados apresentados até o momento mostram o envolvimento de professores, equipes pedagógicas, pais e principalmente nossos queridos alunos”, comenta.

Com a suspensão das aulas no dia 23 de março, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, a Secretaria de Educação fez mudanças no calendário escolar, antecipando o recesso escolar de todos os alunos da rede municipal de ensino. Após esse período, as atividades passaram a ser remotas e semanalmente, com retirada e entrega de atividades nas escolas do município. Nossos professores criaram canais de comunicação com os alunos para promover orientações, possibilitando acesso mesmo que remoto, além disso foi implementado o Portal da Educação no site da Prefeitura Municipal e desde o final de março temos uma página no Facebook da Secretaria de Educação.

“Tudo aconteceu graças ao empenho e dedicação de todos os educadores, pais e alunos do nosso município. Queremos ainda, nessa ocasião, reforçar o quão importante papel nossos professores têm no sucesso de todo e qualquer projeto implementado pela Secretaria de Educação. É de suma importância destacar a participação do Conselho Municipal de Educação, pelo acompanhamento, orientação e apoio a educação do nosso município”, pontua Elaine.

Abaixo, a Secretaria de Educação apresenta o resultado do trabalho desenvolvido durante o mês de maio. Nas creches foram considerados apenas os alunos de Mat II. Nas CEMEIs foram considerados os alunos de mat II, pré I e pré II.