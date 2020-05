Prefeitura asfalta Rua Marion no Santo Antônio do Jardim Jaguariúna



Nesta quarta-feira, 20 de maio, a Prefeitura de Jaguariúna deu continuidade as obras de pavimentação da rua Marion, no bairro Santo Antônio Do Jardim. Sob supervisão da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, esta obra faz parte de várias ações de infraestrutura e manutenção urbana realizadas no bairro.