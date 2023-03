Prefeitura autoriza a construção de mais duas creches na cidade

A Prefeitura de Campinas vai investir, com recursos próprios, R$ 17 milhões na construção de duas creches localizadas no Residencial Cittá di Firenze e no DIC IV. As ordens de serviço para dar inícios às obras foram assinadas na manhã desta terça-feira, 21 de março, pelo prefeito Dário Saadi, que esteve nos dois terrenos onde as escolas serão construídas.

“A construção dessas escolas, de forma simultânea, e com a proposta de reduzir o déficit de vagas na Educação Infantil, será um marco”, disse o prefeito Dário Saadi. Desde o último dia 4, o chefe do Executivo está visitando bairros da cidade, e dando início às obras de construções das creches. Até o momento, já foram assinadas 11 autorizações.

Essas creches integram o Programa Espaço do Amanhã, que vai construir, simultaneamente, 16 centros de Educação Infantil. Cada unidade atenderá 320 crianças, com idades de 0 a 5 anos, nos períodos integral e parcial. A expectativa é de que as escolas comecem a funcionar no primeiro semestre do ano que vem.

“Para nós é um ganho muito especial ter uma creche no bairro. A região tem esperado muito por isso”, disse o presidente do Residencial Citá Di Firenze, Gonçalo Araújo.

“Atualmente, temos 4.500 crianças à espera de uma vaga em creche. O nosso desejo é contemplar a todas. As construções estão distribuídas geograficamente por toda a cidade”, contou o vice-prefeito e secretário municipal de Relações Institucionais, Wanderlei de Almeida.

Espaço do Amanhã

Com as novas unidades educacionais, o número de vagas na Educação Infantil municipal será ampliado em mais de cinco mil vagas. O Programa Espaço do Amanhã está recebendo um investimento de R$ 144 milhões, que serão viabilizados com recursos da Prefeitura.

O programa está levando creche onde estão as maiores demandas na cidade, de acordo com um estudo baseado no Cadastro da Educação Infantil, realizado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação.

As creches serão construídas nos bairros Jardim do Lago II, Residencial Cosmos, Dic I, Parque Itajaí, Jardim Santa Rosa (Residencial Cittá), Residencial Campo Florido II, São Luiz, Dic IV, Vila Olímpia, Distrito do Ouro Verde, Jardim São Bento, Parque dos Pomares, Paraíso de Viracopos, Jardim Fernanda, Bosque das Palmeiras e Distrito do Campo Grande.

“Essas obras fazem parte de um conjunto de investimentos que a Secretaria de Educação vem fazendo na Educação Infantil. Foi o trabalho de um ano planejando, procurando área, para que muitas crianças que hoje estão fora da escola, tenham um lugar para estudar”, explicou o secretário municipal adjunto de Educação, Luiz Roberto Marighetti.

Rede Municipal de Ensino

A Rede Municipal de Ensino tem 208 unidades, sendo 163 de Educação Infantil, 44 entidades colaboradoras de Educação Infantil e 45 escolas de Ensino Fundamental. Ao todo são 61,9 mil alunos matriculados.