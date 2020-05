Prefeitura avança em obras de infraestrutura por toda a cidade

Apesar de diversas atividades estarem paralisadas no país por conta da pandemia do novo Coronavírus, em Holambra várias obras realizadas pela Prefeitura avançam em todo o município.

Uma delas é a remodelação da Alameda Maurício de Nassau, que conta, nesta quarta etapa de trabalhos, com intervenções na praça em frente à Igreja Matriz. O projeto reúne melhorias no calçamento, inclusão de iluminação com postes ornamentais, instalação de novos bancos e de um obelisco – este último, em homenagem ao padroeiro da cidade, o Divino Espírito Santo. A obra, com previsão para ser concluída no segundo semestre, é realizada por meio de convênio com a Secretaria de Estado do Turismo por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DADE. O valor total é de cerca de R$ 200 mil.

A principal via do município, a Rota das Imigrantes, também passa por uma nova fase de reforma, no trecho que liga a Rua Gildo Grigol à Praça da Cachoeira. A melhoria engloba a substituição do calçamento de pedra portuguesa por piso intertravado, implantação de ciclovia, acessibilidade por meio de rampas e piso podotátil, paisagismo, mobiliário urbano e iluminação ornamental. Recapeamento da via e passagens elevadas também estão previstas no projeto, garantindo mais conforto ao motorista e segurança ao pedestre. O investimento na obra, viabilizada por meio de convênio estadual, é de cerca de R$ 1 milhão, sendo por volta de R$ 160 mil de responsabilidade da administração municipal.

Também em andamento no município está o projeto de reforma e ampliação da Escola Municipal Novo Florescer, localizada no bairro Fundão. A ação prevê um novo pátio, mais duas salas de aula, secretaria, diretoria, sala de reunião de professores, banheiro acessível e de funcionários, copa para os servidores, almoxarifado, área de serviços e um novo acesso ao prédio. A melhoria é financiada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional por meio de convênio de cerca de R$ 400 mil, com R$ 45 mil de contrapartida da Prefeitura. A obra deverá ser entregue até janeiro de 2021.

“O momento é difícil. Estamos enfrentando uma pandemia, mas a cidade não pode parar”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “São obras importantes, em diversas áreas. Trabalhamos muito forte nos últimos anos, conquistamos investimentos dos governos estadual e federal e precisamos entregar estas obras que, cada uma a seu modo, refletirá positivamente na vida das pessoas e no dia-a-dia da cidade”.

Em andamento às margens da Rodovia SP-107, a quarta etapa da construção do Parque Cidade da Criança é fruto de investimento de aproximadamente R$ 620 mil, também da Secretaria de Estado do Turismo por meio do DADE. As obras incluem iluminação, paisagismo, abertura de um lago e a construção de um deck.

A inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano.

Já o Portal Turístico, principal monumento de acesso ao município, também passa por intervenções. São cerca de R$ 350 mil aplicados por meio do DADE para reparos na fachada e troca do piso, além de melhorias na iluminação e paisagismo. O trabalho será concluído em dezembro.

A Praça do Moinho, por fim, ganhará um espaço para comércio, com área de apoio que conta com sanitários coletivos e acessíveis, fachada típica holandesa e terraço descoberto com rampa de acesso. O investimento na obra, também viabilizada por meio do DADE, é de cerca de R$ 950 mil.