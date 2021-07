Prefeitura avança em processo para construção de unidades do Programa Nossa Casa

A Prefeitura de Mogi Guaçu encaminhou essa semana à Câmara Municipal projeto de lei voltado à transferência de 31 lotes no bairro Jardim Araucária para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado, a CDHU. Aprovada em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, 15 de julho, a proposta marca novo avanço no processo que resultará na construção de moradias populares por meio do Programa Nossa Casa, do Governo de São Paulo, que serão destinadas, por meio de financiamento, a famílias inscritas no cadastro de habitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A parceria com a CDHU teve início em fevereiro, durante encontro do prefeito Rodrigo Falsetti com o secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, em São Paulo. Dois meses depois, Amary veio a Mogi Guaçu para visita técnica à região em que os lotes estão localizados.

“Temos feito um trabalho muito forte no sentido de buscar investimentos para a cidade. Recursos que possamos aplicar para avançar em diferentes áreas de governo. A habitação é uma delas”, destacou Falsetti. “Além de unidades habitacionais, estamos desenvolvendo um trabalho junto à Secretaria de Estado para promover a regularização fundiária em diferentes bairros e loteamentos de Mogi Guaçu”.

Com a alienação dos lotes no Jardim Araucária, a CDHU deverá conduzir agora os processos administrativos voltados à contratação e início das obras. Detalhes relacionados à seleção dos beneficiários serão divulgados mais à frente pelo Estado.

“É uma conquista importante do ponto de vista de facilitação de acesso de famílias de baixa renda à realização do sonho da casa própria”, finalizou o prefeito.