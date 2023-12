Prefeitura castra mais 250 animais

Mais 250 animais foram atendidos pelo Programa Municipal de Castração (PMC) realizado pela Prefeitura, na sexta-feira, 1, no Campo do Morumbi.

Somente em 2023, o PMC atendeu 2784 pets, com mutirões que passaram pelos bairros Santa Terezinha, Residencial Pazetti, Parque da Represa, Jardim Itapoan, Jardim Calegaris, São José e Betel.

Além da castração, os cães e gatos são microchipados e os proprietários recebem orientações sobre posse responsável e cuidados pós-operatórios.

“Através da castração contribuímos para o controle populacional dos cães e gatos, além de agirmos em prol da saúde pública. Em breve, queremos inaugurar a sede do Departamento de Bem-Estar Animal, ampliando as políticas públicas da gestão do prefeito Du Cazellato direcionadas para essa importante causa”, comentou o secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente (SEDDEMA), Leonardo Viu.

No total, desde que foi criado em julho de 2020, o programa já beneficiou gratuitamente cerca de 11 mil animais.

Departamento de Bem-Estar Animal

O PMC é gerenciado pelo Departamento de Bem-Estar (DPBEA) da SEDDEMA, que neste ano passou a disponibilizar formulários online para inscrição no Programa de Castração, implantou o Programa Cão Comunitário, cadastrou voluntários e entidades que atuam com a causa animal e promoveu feiras de adoção.