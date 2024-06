Prefeitura comemora inauguração da nova sede do BEA em Artur Nogueira

Cerimônia oficial aconteceu nesta quinta (13); sede está localizada na Rua Orlando Furin, 120, Centro

A Prefeitura de Artur Nogueira celebrou, nesta quinta-feira (13), a inauguração oficial da nova sede do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e figuras importantes na causa animal.

A frente de honra foi composta pelo prefeito Lucas Sia (PL), vice-prefeito Davi Fernandes (PSD), secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi, vereador Zé Pedro Paes (PSD), diretor de Proteção e Bem-Estar Animal Carlos Caressato, presidente da ONG RPAA Maria Lúcia Vicente, presidente do conselho municipal de proteção e bem-estar animal Jurandir Silvério e presidente da comissão de proteção e defesa dos animais da OAB, Erismar Bastos.

Durante o evento, o prefeito Sia (PL) enfatizou a importância dos animais para o desenvolvimento humano. “Quem não tem um animal em casa, não sabe o quanto eles nos ensinam. Grande parte do ser humano que eu me tornei foi através de aprendizados com meus bichinhos”, afirmou.

O prefeito ressaltou, ainda, as ações concretas da gestão atual com essa causa: “O poder público precisa ajudar a causa animal, e nós fomos a administração que mais investiu nisso, e vamos progredir muito mais. Inclusive, dobramos o repasse para a ONG RPAA, porque acreditamos que eles fazem a diferença na cidade. Isso é administrar pensando nas pessoas, nos animais e numa cidade cada vez melhor para se viver”.

A titular da pasta, Tamiris Artuzi, destacou que a nova sede foi inaugurada com recursos próprios da administração. “Não podemos deixar de relembrar que foi neste governo que a lei contra maus-tratos aos animais foi regulamentada, juntamente com a criação do DPBEA, a aquisição do castramóvel e, agora, a ampliação dos serviços veterinários gratuitos”, pontua.

O BEA está localizado na Rua Vereador Orlando Furin, 120, Centro, e conta com sala de cirurgia, sala de atendimento (consultório), atendimento veterinário, sala da coordenação e direção, almoxarifado, recepção, cozinha, banheiro e sala de reunião.

SERVIÇO AMPLIADO

O prefeito Lucas Sia (PL) explica que a criação do BEA foi uma das grandes conquistas da gestão, em 2022. “O departamento desempenha um papel importantíssimo na cidade, através das castrações e atendimentos veterinários gratuitos, além das denúncias. Com esse novo espaço, os pets estão recebendo um serviço ainda melhor e mais eficiente”, diz.

“Nosso objetivo é ampliar os serviços oferecidos, além de criar um ambiente mais adequado para o trabalho da nossa equipe”, completa a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi.

CASTRAMÓVEL

Os serviços oferecidos na nova sede são os mesmos do Castramóvel, que antes atendia em frente ao Centro Cultural Tom Jobim. O veículo está atendendo no mesmo local que o BEA, e isso significa que a população agora tem mais opções de horários e locais para levar os animais e receber atendimento veterinário gratuito.

É importante ressaltar que os atendimentos seguem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

COMO TER ACESSO AOS SERVIÇOS

O departamento oferece à população serviços gratuitos de consultas e apoio básico veterinário, denúncias de maus-tratos e castrações.

Tudo pode ser acessado virtualmente, através do telefone (19) 3827-9700 (ramal 9833), WhatsApp (19) 3877-1505, ou presencialmente na nova sede do BEA.